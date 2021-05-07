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Ру Тат
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7 мая 2021  19:22

Путин и Мирзиеев обсудили производство российской вакцины от Covid в Узбекистане

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С предстоящим 76-летием Победы поздравили друг друга Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса и торгово-экономическое сотрудничество стран.
«Подчеркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — отмечает пресс-служба Кремля.
Кроме того, российский и узбекский лидеры выразили удовлетворение развитием российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Также в телефонном разговоре были затронуты события, произошедшие на таджикистанско-киргизской границе.
«Президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

Владимир Путин Узбекистан Вакцина от коронавируса
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