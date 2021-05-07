Путин и Мирзиеев обсудили производство российской вакцины от Covid в Узбекистане

С предстоящим 76-летием Победы поздравили друг друга Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса и торгово-экономическое сотрудничество стран.

«Подчеркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский и узбекский лидеры выразили удовлетворение развитием российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Также в телефонном разговоре были затронуты события, произошедшие на таджикистанско-киргизской границе.

«Президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.