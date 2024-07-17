Путин и Мухаммед бен Салман обсудили координацию в рамках ОПЕК+ и иные вопросы

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман ас-Сауд в 2018 году

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем и Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ас-Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Оба политика высоко оценили достигнутый уровень «дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга», отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны затронули ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сфере.

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман ас-Сауд также согласились с важностью продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей и условились о поддержании контактов на различных уровнях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ОПЕК+ продлила нефтяную сделку на весь 2025 год.