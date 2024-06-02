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ОПЕК+ продлила нефтяную сделку на весь 2025 год
ОПЕК+ приняла решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике организации, выпущенное по итогам сегодняшнего заседания.
Вместе с тем общая квота добычи нефти странами, входящими в альянс, окажется повышена с нынешних 39 млн 425 тыс. баррелей в сутки до 39 млн 725 тыс. за счет Объединенных Арабских Эмиратов.
«Требуемый уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. баррелей в сутки. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года», — цитирует коммюнике РБК.
При этом в целом корректировка базового уровня добычи на основе пересмотренных показателей производственных мощностей отложена до 2026 года.
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