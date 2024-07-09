Путин и Моди осмотрели 7-этажный павильон «Атом» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Площадка представляет собой просветительский комплекс. Экспозиция, представленная здесь, показывает развитие атомной энергетики, в том числе знакомит гостей с новинками отрасли. Конструкция в семь этажей, три из которых находятся под землей, была построена Росатомом в прошлом году.

Экскурсию для Путина и Моди провел гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

Напомним, что индийский Премьер находится в Москве с официальным визитом. Сегодня на встрече с индийской общиной он объявил о создании двух новых консульств Индии в Казани и Екатеринбурге.