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Путин и Моди осмотрели 7-этажный павильон «Атом» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Площадка представляет собой просветительский комплекс. Экспозиция, представленная здесь, показывает развитие атомной энергетики, в том числе знакомит гостей с новинками отрасли. Конструкция в семь этажей, три из которых находятся под землей, была построена Росатомом в прошлом году.
Экскурсию для Путина и Моди провел гендиректор корпорации Алексей Лихачев.
Напомним, что индийский Премьер находится в Москве с официальным визитом. Сегодня на встрече с индийской общиной он объявил о создании двух новых консульств Индии в Казани и Екатеринбурге.
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