Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани появится консульство Индии
В Казани и Екатеринбурге откроются консульства Индии. Об этом на встрече с индийской общиной в Москве заявил Премьер-министр страны Нарендра Моди.
«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — цитирует его ТАСС.
Напомним, что Моди прибыл в Россию 8 июля с официальным визитом — одним из первых после парламентских выборов в Индии. Накануне состоялась неформальная встреча гостя с Президентом России Владимиром Путиным.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»