В Казани появится консульство Индии

Фото: пресс-служба Президента РФ

В Казани и Екатеринбурге откроются консульства Индии. Об этом на встрече с индийской общиной в Москве заявил Премьер-министр страны Нарендра Моди.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что Моди прибыл в Россию 8 июля с официальным визитом — одним из первых после парламентских выборов в Индии. Накануне состоялась неформальная встреча гостя с Президентом России Владимиром Путиным.