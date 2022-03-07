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Политика
7 марта 2022  15:22

Путин и Моди обсудили эвакуацию граждан Индии из Украины

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили ход спецоперации по защите Донбасса, а также вопросы эвакуации граждан Индии из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Владимир Путин рассказал собеседнику о режиме тишины, введенном сегодня, а также открытии гуманитарных коридоров. Он подчеркнул, что националистические формирования по-прежнему препятствуют выходу мирного населения, в том числе иностранцев, из зоны боевых действий. Для этого они применяют провокации, используют грубую силу.

«Обращено внимание, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти. Российские военнослужащие прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из г. Сумы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Премьер Индии выразил благодарность российскому Президенту за помощь в возвращении соотечественников на родину.

Также Моди попросил Путина оценить российско-украинские переговоры и в заключение выразил готовность оказать любое содействие для урегулирования конфликта.

#Владимир Путин #телефонный разговор #спецоперация на Украине
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