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Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства
Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор. Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества.
Ранее российский лидер направил узбекистанскому коллеге телеграмму, в котором поздравил его с днем рождения и отметил, лидер республики своей деятельностью снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.
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