news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 24 июля 2024 12:45

Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства

Скопировать ссылку

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор. Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества.

Ранее российский лидер направил узбекистанскому коллеге телеграмму, в котором поздравил его с днем рождения и отметил, лидер республики своей деятельностью снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2