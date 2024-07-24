Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор. Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества.

Ранее российский лидер направил узбекистанскому коллеге телеграмму, в котором поздравил его с днем рождения и отметил, лидер республики своей деятельностью снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.