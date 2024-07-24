Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения и отметил, что лидер республики своей деятельностью снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Под руководством Мирзиёева страна добилась значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепила позиции на мировой арене, продолжил Путин и отметил значительный вклад коллеги в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

«Тепло вспоминаю наши недавние плодотворные переговоры в Ташкенте, — сказал Президент РФ. — Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов России и Узбекистана».

Он также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.