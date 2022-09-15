Путин призвал КНР и Монголию к полному переходу на национальные платежные системы

КНР и Монголии необходимо переходить на национальные платежные платформы, а также сотрудничать с РФ в экономике, здравоохранении, науке и технологиях. Об этом на встрече с лидерами государств Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом рассказал Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей. Это позволит максимально обезопасить расчеты между нашими государствами», — уверен глава государства.

По словам Путина, важно поощрять сотрудничество бизнес-сообществ России, Китая и Монголии.

Кроме того, Москва готова расширить партнерство в области науки и технологий, в том числе в создании наукоградов и технопарков, современных лабораторий. Необходимо включить в процесс и кадры — проводить обмены, переподготовку.

«Большое значение имеет реализация трехсторонних экологических программ, ориентированных на сохранение уникальной флоры и фауны, на развитие охраняемых природных территорий в нашем макрорегионе», — заключил он.