Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее взаимодействие России и Узбекистана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре затронуты вопросы двустороннего взаимодействия, а также реализация договоренностей, которые были достигнуты во время встречи лидеров.

Напомним, что в начале октября Президент Узбекистана посетил Россию. Отправной точкой его визита стал Татарстан, где он посетил выставку промышленного потенциала республики, встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, а также подвел итоги прошедшего в Казани Форума регионов «Россия — Узбекистан».