news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 29 ноября 2023 15:38

Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее взаимодействие России и Узбекистана

Скопировать ссылку
Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее взаимодействие России и Узбекистана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре затронуты вопросы двустороннего взаимодействия, а также реализация договоренностей, которые были достигнуты во время встречи лидеров.

Напомним, что в начале октября Президент Узбекистана посетил Россию. Отправной точкой его визита стал Татарстан, где он посетил выставку промышленного потенциала республики, встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, а также подвел итоги прошедшего в Казани Форума регионов «Россия — Узбекистан».

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100