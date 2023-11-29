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Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее взаимодействие России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В разговоре затронуты вопросы двустороннего взаимодействия, а также реализация договоренностей, которые были достигнуты во время встречи лидеров.
Напомним, что в начале октября Президент Узбекистана посетил Россию. Отправной точкой его визита стал Татарстан, где он посетил выставку промышленного потенциала республики, встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, а также подвел итоги прошедшего в Казани Форума регионов «Россия — Узбекистан».
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