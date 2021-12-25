Путин и Лукашенко сыграют в хоккей в Санкт-Петербурге

Во время рабочего визита в Санкт-Петербург Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в хоккейном матче. В одной команде с ним сыграет также Президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня — 28 и 29 декабря. В первый Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а на следующий встретится с Путиным. Хоккейный матч, входящий в неформальную часть переговоров, также состоится 29 декабря.

Сегодня лидеры государств провели телефонные переговоры, затронув в разговоре вопросы сотрудничества и предстоящую встречу в Петербурге.