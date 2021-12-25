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Политика
25 декабря 2021  18:56

Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество России и Беларуси и встречу лидеров стран СНГ

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили ряд тем, касающихся сотрудничества государств, и неформальную встречу лидеров стран СНГ, сообщает Telegram — канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин поговорили по телефону», — отмечается в сообщении.

Президенты затронули в разговоре сотрудничество двух стран в разных сферах, в том числе оборонной, а также программу мероприятий неформальной встречи лидеров стран СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мероприятие состоится 28 декабря. Принять в нем участие планируют президенты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Премьер-министр Армении.

#Владимир Путин #СНГ #александр лукашенко
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