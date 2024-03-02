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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он еще раз поздравил лидера республики с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Беларуси.
«Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки», — сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил.
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