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Политика 26 февраля 2024 10:37

Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил

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Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил.

«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — подчеркнул Путин в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Он выразил надежду на то, что народные избранники Белоруссии будут и дальше продолжать плодотворно сотрудничать с коллегами из РФ. Также Президент России пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в госдеятельности.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #победа #поздравление
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