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Политика
1 апреля 2022  14:36

Путин и Лукашенко поздравили друг друга в преддверии Дня единения народов РФ и Беларуси

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями перед предстоящим днем единства двух народов, который отмечается 2 апреля, и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции», — сказано в сообщении.

Российский лидер также проинформировал белорусского коллегу о ходе специальной военной операции на Украине и дал оценку переговорам российских и украинских делегаций.

Лукашенко в очередной раз выразил поддержку действиям РФ на Украине. Лидеры двух стран условились о дальнейших контактах. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #россия и беларусь
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