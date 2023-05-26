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Путин и Лукашенко пообщались тет-а-тет после саммита ЕАЭС
Президент России Владимир Путин провели переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко после рабочего обеда с членами Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», связанный с администрацией лидера Беларуси.
«По окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями», — сказано в сообщении.
Президент Беларуси 24 и 25 мая находился с рабочим визитом в Москве, где он и российский лидер принимали участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Ранее, 22 мая, Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования некоторых «проблем, которых не должно быть в российско-белорусских отношениях».
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