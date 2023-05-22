Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения «проблем, которых не должно быть»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах 24 мая встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования некоторых «проблем, которых не должно быть в российско-белорусских отношениях». Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мне докладывает белорусское Правительство, ну почти нет никаких проблем в отношениях с Россией. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал Лукашенко, принимая с докладом посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого.

В последний раз белорусский лидер посещал Москву 9 мая по случаю парада в честь Дня Победы, в котором традиционно принял участие Путин. Кроме него, на праздник в столицу России также приехали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.