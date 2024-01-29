Путин и Лукашенко подписали 15 документов о дальнейшем развитии Союзного государства

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на Высшем Госсовете Союзного государства подписали 15 документов о дальнейшем развитии объединения. Об этом передает ТАСС.

Среди утвержденных документов – постановления, связанные с внешней политикой, научно-технологическим развитием, единым принципом в сфере промышленности. Кроме того, стороны приняли резолюцию об учреждении молодым ученым премии Союзного государства.

Как ранее уточнял глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, на заседании Высшего госсовета Союзного государства будут утверждены новые программы интеграции на 2024-2026 годы.