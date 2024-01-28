Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции Союзного государства до 2026 года

В понедельник, на заседании Высшего госсовета Союзного государства, будут утверждены новые программы интеграции на 2024-2026 годы. Об этом ТАСС рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Прошедший год подтвердил, что Белоруссия является нашим ближайшим союзником и братской республикой, которая занимает уникальное место во внешнеполитической повестке России», — отметил Полищук, отвечая на вопрос о перспективах развития Союзного государства.

В прошлом году Россия и Беларусь смогли серьезно продвинуться в укреплении интеграции в рамках Союзного государства. Благодаря 28 программам, утвержденным в 2021 году, страны достигли значительного прогресса в сближении законодательств в ключевых сферах хозяйствования и формировании единого социально-экономического пространства. Новый пакет интеграционных решений «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы» был разработан обеими сторонами — его планируется утвердить на заседании Высшего госсовета, которое состоится в ближайшее время.