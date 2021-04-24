Путин и Лукашенко планируют встретиться летом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин договорились провести встречу летом. Об этом сообщает РИА Новости.

22 апреля президенты встретились в Москве. Лукашенко ранее назвал основные темы, которые поднимались на переговорах: развитие кооперации, цены на газ, нефть и создание новых совместных программ.

«Главное для нас <...> — людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Президентом Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне Правительства <...> А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего Госсовета Союзного государства) подпишем. Вот такая вот тактика», — объяснил Президент Беларуси.