Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на встрече в Москве

Основными темами переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным стали развитие кооперации, цены на газ и нефть. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация», — цитируют Лукашенко «Известия».

По его словам, на повестке дня также было обсуждение новых совместных программ. Так, Президент России заявил о готовности создания совместных производств интегральных схем как в РФ, так и в Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что во время переговоров не поднималась тема военных баз.

«Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске, — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?» — отметил он.