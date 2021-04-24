Основными темами переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным стали развитие кооперации, цены на газ и нефть. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация», — цитируют Лукашенко «Известия».
По его словам, на повестке дня также было обсуждение новых совместных программ. Так, Президент России заявил о готовности создания совместных производств интегральных схем как в РФ, так и в Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что во время переговоров не поднималась тема военных баз.
«Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске, — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?» — отметил он.
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Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на встрече в Москве
Основными темами переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным стали развитие кооперации, цены на газ и нефть. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.