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Ру Тат
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Политика
24 декабря 2021  14:48

По инициативе Путина в Санкт-Петербурге пройдет встреча руководителей стран СНГ

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28 декабря в Северной столице России пройдет встреча руководителей стран СНГ. Как сообщает пресс-служба Кремля, традиционная неформальная встреча пройдет по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Предполагается, что в мероприятии примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер-министр Армении. 

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, 28 декабря в Санкт-Петербурге может пройти отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

#Владимир Путин #СНГ
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