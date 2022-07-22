Путин и Лукашенко обсудили реализацию совместных проектов в экономике и торговле

Во время телефонного разговора президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сделав акцент на конкретных взаимовыгодных проектах в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен также обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня с учетом состоявшихся в последнее время контактов Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе в Тегеране», — отмечается в сообщении.

При этом лидеры двух стран подтвердили настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений и условились о продолжении регулярного диалога на высшем уровне.