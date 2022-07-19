Путин прибыл в Тегеран для встречи с Раиси и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран. В планах главы государства — встречи с руководством Ирана и трехсторонние переговоры, в которых также примет участие Президент Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Президент России проведет переговоры с иранским лидером Ибрахимом Раиси, с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также примет участие во встрече Россия-Иран-Турция, посвященной сирийскому урегулированию. Планируется, что после этого главы государств сделают заявление.

В РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова уточнили, что стороны обсудят торгово-экономические связи и другие вопросы двустороннего и межрегионального сотрудничества

В свою очередь, Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Раиси и Путиным последние события в Сирии.