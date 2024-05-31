Путин и Лукашенко обсудили будущее представление Белоруссии членства в ШОС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале беседы стороны оценили импульс, приданный отношениям государств итогами российско-белорусских переговоров на высшем уровне. Затем лидеры обсудили предстоящий в июле саммит ШОС, на котором планируется принять решение о членстве Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества.

В заключение Владимир Путин и Александр Лукашенко условились о продолжении контактов.

Напомним, что ранее российский лидер провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.