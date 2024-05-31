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Путин и Лукашенко обсудили будущее представление Белоруссии членства в ШОС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
В начале беседы стороны оценили импульс, приданный отношениям государств итогами российско-белорусских переговоров на высшем уровне. Затем лидеры обсудили предстоящий в июле саммит ШОС, на котором планируется принять решение о членстве Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества.
В заключение Владимир Путин и Александр Лукашенко условились о продолжении контактов.
Напомним, что ранее российский лидер провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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