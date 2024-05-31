Путин и Токаев обсудили взаимодействие в торговле, логистике и энергетике

Взаимодействие России и Казахстана в торгово-экономической, транспортно-логистической областях и энергетике обсудили в телефонном разговоре Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также в разговоре лидеры государств затронули ряд международных вопросов и подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств — членов ШОС. Событие состоится в Астане в июле.

Кроме того, Путин и Токаев сообщили об итогах недавних переговоров с иностранными лидерами. В заключение Президенты выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений.