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Путин и Токаев обсудили взаимодействие в торговле, логистике и энергетике
Взаимодействие России и Казахстана в торгово-экономической, транспортно-логистической областях и энергетике обсудили в телефонном разговоре Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также в разговоре лидеры государств затронули ряд международных вопросов и подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств — членов ШОС. Событие состоится в Астане в июле.
Кроме того, Путин и Токаев сообщили об итогах недавних переговоров с иностранными лидерами. В заключение Президенты выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений.
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