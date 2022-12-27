Путин и Лукашенко провели встречу в Русском музее

На полях неформального саммита лидеров стран СНГ Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели встречу в Русском музее Санкт-Петербурга. Они обсудили двусторонние отношения и другие актуальные темы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати», — отметил Путин.

По его словам, несмотря на то, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте, ежедневно приходится обсуждать новые вопросы и принимать «нужные решения для того, чтобы они решались эффективно». Глава российского государства также обратил внимание на то, что правительства двух стран в настоящее время работают довольно напряженно.

Неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств уже второй день прододолжается в северной столице по инициативе российской стороны. В нем, помимо Лукашенко, также принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер‑министр Армении Никол Пашинян, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, таджикистанский лидер Эмомали Рахмон, а также президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Напомним, Путин предложил коллегам из стран СНГ провести предновогодний саммит во время рабочей поездки в Астану в октябре. Там он принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч