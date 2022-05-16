Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшие дни

В ближайшие дни состоится встреча Президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом главы государств договорились после саммита ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.

«По окончании саммита ОДКБ Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели краткую беседу. Лидеры договорились об отдельной полноформатной встрече в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Напомним, что саммит в Москве был посвящен 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, а также 20-летию создания организации. Итогом встречи глав стран-участниц стало совместное заявление, в котором они заявили о готовности к взаимодействию с НАТО, углублению сотрудничества с ООН и указали ряд международных проблем, вызывающих обеспокоенность организации.