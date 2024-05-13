Путин и члены Совбеза обсудили выстраивание отношений со странами СНГ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел сегодня совещание с постоянными членами Совбеза. Во встрече принял участие новый секретарь СБ Сергей Шойгу.

«Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, — это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — открыл совещание глава государства.

Он отметил, что в новом политическом цикле России данной теме необходимо уделить еще больше внимания, и предложил участникам совещания поговорить о том, как будет выстраиваться эта работа.

Напомним, бывший министр обороны России Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.