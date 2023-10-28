На ВДНХ начали монтировать стенд Татарстана для выставки-форума «Россия»

Татарстан примет участие в международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. На ВДНХ уже начался монтаж выставочного стенда республики, передает телеканал ТНВ.

«В настоящий момент за моей спиной идет монтаж стенда Республики Татарстан. Стенд обещает быть современным, интересным, насыщенным мультимедийно», — прокомментировала происходящее представитель компании-подрядчика Екатерина Баренцева.

При этом телеканал замечает, что Татарстан при оформлении стенда делает ставку на мультимедиа и красочное оформление, тогда как некоторые другие субъекты Федерации — «на классику и традиции».

Ранее мэр столицы страны Сергей Собянин заявил, что город готов принять выставку-форум «Россия». В ее проведении окажутся задействованы 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. метров. Для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов предусмотрено выделение дополнительных мощностей электроэнергии.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что Президент РФ Владимир Путин не приедет на церемонию открытия 4 ноября, но в тот или иной момент обязательно посетит выставку.