Путин и Беннет обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия

Вопросы российско-израильского взаимодействия обсудили сегодня по телефону Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня. В числе прочего Путин проинформировал Беннета о работе, проводимой с США и их союзниками по НАТО. Также обсуждались подходы к урегулированию ситуации вокруг Украины.

Кроме того, Путин и Беннет затронули аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении.

Сегодняшний телефонный разговор стал продолжением тем, затронутых во время первой встречи Путина с вступившим в должность главы Правительства Израиля. Она состоялась 22 октября в Сочи по личному приглашению Президента России. Визит Беннета был приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя странами.

Переговоры длились пять часов. Сама встреча, по отзывам израильской стороны, была теплой и позитивной, о чем сообщало ИА «Татар-информ».