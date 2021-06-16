Путин и Байден выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Женеве

После переговоров в Женеве российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден выступили с совместным заявлением, которое касалось вопросов стратегической стабильности.

В документе подчеркивается, что стороны демонстрировали способность добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере и снижению рисков вооруженных конфликтов даже в периоды напряженности. Примером подобного подхода является недавнее продление Договора СНВ-3.

В совместном заявлении говорится: «Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

Президенты объявили о запуске комплексного диалога по стратегической стабильности — он должен заложить основу будущего контроля над вооружениями, передает ТАСС.

Ранее на пресс-конференции после саммита Владимир Путин рассказал, что лидеры двух государств договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.