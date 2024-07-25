Путин и Асад обсудили в Кремле ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад накануне вечером провели переговоры в Московском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — заметил в начале встречи Президент РФ.

Кроме того, Путин выразил надежду на обсуждение перспективных направлений развития торгово-экономических связей между странами.

Асад в свою очередь отметил, что предстоящая беседа «представляется <...> весьма важной для обсуждения всех деталей развития <...> событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев».

Нынешняя встреча прошла без подписания каких-либо документов, уточнил постфактум ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

До этого политики встречались в Московском Кремле 15 марта прошлого 2023 года. По телефону они созванивались 23 марта текущего года после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».