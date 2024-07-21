Путин - Асаду: Последние 80 лет Москва и Дамаск сотрудничали в разных областях

Последние 80 лет Москва и Дамаск сотрудничали в самых разных областях. Об этом написал Президент РФ Владимир Путин в телеграмме, которую отправил президенту Сирии Башару Асаду по случаю юбилея (80 лет) со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.

Российский лидер отметил, что благодаря совместным усилиям политики достигли значительных успехов в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле.

«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», - написал Путин.

Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Сирии, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях.

В завершении Президент России пожелал Асаду здоровья и успехов, а всем гражданам Сирии – благополучия и процветания.