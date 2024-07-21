Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин - Асаду: Последние 80 лет Москва и Дамаск сотрудничали в разных областях
Последние 80 лет Москва и Дамаск сотрудничали в самых разных областях. Об этом написал Президент РФ Владимир Путин в телеграмме, которую отправил президенту Сирии Башару Асаду по случаю юбилея (80 лет) со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.
Российский лидер отметил, что благодаря совместным усилиям политики достигли значительных успехов в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле.
«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», - написал Путин.
Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Сирии, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях.
В завершении Президент России пожелал Асаду здоровья и успехов, а всем гражданам Сирии – благополучия и процветания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»