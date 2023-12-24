Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и поздравил с днем рождения. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества», – сказано в сообщении.

Президенты условились о продолжении личных контактов.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму по случаю дня рождения Алиева. Президент Азербайджана 24 декабря отмечает 62-летие.