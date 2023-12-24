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Путин поздравил Президента Азербайджана Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения – сегодня Ильхам Алиев отмечает 62-летие. Телеграмма появилась на сайте Кремля.
«Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом», – сказал российский лидер.
Он отметил, что под руководством Алиева дружественный России Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную роль в региональных и международных делах.
Путин добавил, что личный вклад Алиева в упрочение союзнических отношений между двумя странами трудно переоценить.
«Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы», – сказал глава государства.
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