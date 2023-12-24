Путин поздравил Президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения – сегодня Ильхам Алиев отмечает 62-летие. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом», – сказал российский лидер.

Он отметил, что под руководством Алиева дружественный России Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную роль в региональных и международных делах.

Путин добавил, что личный вклад Алиева в упрочение союзнических отношений между двумя странами трудно переоценить.

«Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы», – сказал глава государства.