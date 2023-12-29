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Путин: Граждане других стран тоже хотят пересесть на самолеты «Аэрофлота»
В перелетах на самолетах компании «Аэрофлот» заинтересованы не только граждане России, но и пассажиры из других стран. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем авиаперевозчика Сергеем Александровским, сообщает пресс-служба Кремля.
«Много раз слышал уже о том, что летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты „Аэрофлота“...» — отметил глава государства.
По мнению Путина, компания на сегодняшний день успешно сохраняет высокую планку безопасности и качества обслуживания, которую задало ее прежнее руководство. В связи с этим он призвал главу «Аэрофлота» не снижать набранных темпов работы.
Ранее директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин сообщил о планах готовить кадры для работы на пассажирских перевозках по воде совместно с «Аэрофлотом».
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