Путин: Граждане других стран тоже хотят пересесть на самолеты «Аэрофлота»

Фото: пресс-служба Кремля

В перелетах на самолетах компании «Аэрофлот» заинтересованы не только граждане России, но и пассажиры из других стран. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем авиаперевозчика Сергеем Александровским, сообщает пресс-служба Кремля.

«Много раз слышал уже о том, что летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты „Аэрофлота“...» — отметил глава государства.

По мнению Путина, компания на сегодняшний день успешно сохраняет высокую планку безопасности и качества обслуживания, которую задало ее прежнее руководство. В связи с этим он призвал главу «Аэрофлота» не снижать набранных темпов работы.

Ранее директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин сообщил о планах готовить кадры для работы на пассажирских перевозках по воде совместно с «Аэрофлотом».