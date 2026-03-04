Путин: Графики работы детсадов надо синхронизировать с рабочим графиком родителей

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В России графики работы детских садов и групп продленного дня в школах необходимо выстраивать с учетом рабочего графика родителей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством страны, передает РИА Новости.

Ранее, в конце января этого года, Путин поручил продлить работу ясельных групп и детских садов до 20 часов. По мнению главы государства, это поможет женщинам быстрее возвращаться на работу после рождения ребенка, не теряя квалификацию.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко тогда сообщил, что Правительство совместно с губернаторами будет работать над решением этого вопроса.