news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 17:03

Путин: Графики работы детсадов надо синхронизировать с рабочим графиком родителей

Читайте нас в
Телеграм
Путин: Графики работы детсадов надо синхронизировать с рабочим графиком родителей
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

В России графики работы детских садов и групп продленного дня в школах необходимо выстраивать с учетом рабочего графика родителей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством страны, передает РИА Новости.

Ранее, в конце января этого года, Путин поручил продлить работу ясельных групп и детских садов до 20 часов. По мнению главы государства, это поможет женщинам быстрее возвращаться на работу после рождения ребенка, не теряя квалификацию.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко тогда сообщил, что Правительство совместно с губернаторами будет работать над решением этого вопроса.

читайте также
Путин поручил увеличить часы работы детсадов до 20:00 для поддержки работающих матерей
#Владимир Путин #детские сады и школы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

4 марта 2026
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
Новости партнеров