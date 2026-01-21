news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 января 2026 19:56

Путин поручил увеличить часы работы детсадов до 20:00 для поддержки работающих матерей

Читайте нас в
Телеграм

Работу ясельных групп и детских садов в России необходимо продлить до 20:00. Это поможет женщинам быстрее возвращаться на работу после рождения ребенка, не теряя квалификацию. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин, его слова приводит «РБК».

Он отметил, что для матери важно как можно скорее вернуться к профессиональной деятельности, и дополнительное время пребывания ребенка в яслях или саду способствует этому.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство совместно с губернаторами будет работать над решением этого вопроса.

#Детский сад #ясли #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

21 января 2026