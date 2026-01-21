Путин поручил увеличить часы работы детсадов до 20:00 для поддержки работающих матерей

Работу ясельных групп и детских садов в России необходимо продлить до 20:00. Это поможет женщинам быстрее возвращаться на работу после рождения ребенка, не теряя квалификацию. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин, его слова приводит «РБК».

Он отметил, что для матери важно как можно скорее вернуться к профессиональной деятельности, и дополнительное время пребывания ребенка в яслях или саду способствует этому.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство совместно с губернаторами будет работать над решением этого вопроса.