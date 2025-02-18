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Политика 18 февраля 2025 12:21

Путин готов вести переговоры с Зеленским – Песков

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но его легитимность в качестве украинского лидера вызывает сомнения. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским», – сказал представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в мае 2024 года. В прошлом году в стране должны были пройти выборы главы государства, которые были отменены из-за военного положения.

Ранее в Кремле указывали на нелегитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины в связи с окончанием срока его полномочий.

#Владимир Путин #Владимир Зеленский
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