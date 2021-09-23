Путин рекомендовал главе Марий Эл активнее подавать заявки в федеральные программы

Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Марий Эл и правительству республики активней подавать заявки на участие в федеральных программах по ликвидации ветхого жилья, развитию ЖКХ, улучшению дорожной сети. Об этом Путин заявил на онлайн-встрече с главой региона Александром Евстифеевым, сообщает kremlin.ru.

Президент отметил, что в настоящее время в Марий Эл «хорошие показатели по основным направлениям работы» — увеличиваются инвестиции в основной капитал, идет строительство, которое является локомотивом для других отраслей хозяйства.

Однако глава государства отметил проблемные точки, которые имеются в республике. Среди них Путин назвал высокую долю аварийного жилого фонда. Он напомнил о решении Правительства РФ продолжить программу ликвидации аварийного жилого фонда. «Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы», — рекомендовал Путин Евстифееву.

Отметил Президент и сильную изношенность в республике тепло- и электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. «Вы знаете, что на эти цели выделяются очень большие средства. <...> Нужно обязательно вписаться в эти программы», — сказал глава государства, обращаясь к Евстифееву.

Коснулся Президент и состояния дорог в республике. Он подчеркнул, что до нормативного состояния нужно довести дороги как регионального значения, так и местного значения.

«Надеюсь, что все эти вопросы будут в поле зрения Вашего внимания, и Вы сделаете всё для того, чтобы они решались в нужном ключе и в нужные сроки», — сказал Президент и добавил, что соответствующие поручения по обращениям главы Марий Эл по указанным вопросам он даст Правительству, ведомствам и министерствам.