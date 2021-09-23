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Ру Тат
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23 сентября 2021  17:10
Дарья Сайфиева

В Марий Эл реализуется 143 инвестиционных проекта

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Размер инвестиций в 143 проекта, которые реализуются на территории Республики Марий Эл, составил 20 млрд рублей, заявил глава региона Александр Евстифеев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. 

Евстифеев отметил, что социально-экономическая ситуация в республике оценивается как положительная.

«Обеспечено увеличение промышленного производства на 1,6 процента, сельхозпроизводства – 114 процентов, увеличен объем строительных работ на 19 процентов, инвестиции в основной капитал – на 17 процентов», – доложил он. 

Глава республики также сообщил о строительстве автовокзала, речного порта в Козьмодемьянске на Волге и терминала аэропорта в Йошкар-Оле.

#инвестиции #инвестиционные проекты #владимир путин #Марий Эл
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