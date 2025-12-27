Путин: Если в Киеве не хотят закончить дело миром, мы решим все задачи военным путем

Президент России Владимир Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если власти Украины не хотят завершить вооруженное противостояние миром, Россия готова достичь всех целей военным путем. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по обстановке в зоне спецоперации, состоявшемся на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, сообщает пресс-служба Кремля.

«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – выразил уверенность российский лидер.

Путин также добавил, сославшись на доклады российских военачальников, что с учетом складывающейся на фронте ситуации заинтересованность Москвы «в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю».

До этого Президенту России доложили о взятии Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой народной республике, а также ряда других населенных пунктов.