Путин: Если в Киеве не хотят закончить дело миром, мы решим все задачи военным путем
Если власти Украины не хотят завершить вооруженное противостояние миром, Россия готова достичь всех целей военным путем. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по обстановке в зоне спецоперации, состоявшемся на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, сообщает пресс-служба Кремля.
«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – выразил уверенность российский лидер.
Путин также добавил, сославшись на доклады российских военачальников, что с учетом складывающейся на фронте ситуации заинтересованность Москвы «в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю».
До этого Президенту России доложили о взятии Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой народной республике, а также ряда других населенных пунктов.