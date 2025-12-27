Путину доложили о взятии Гуляйполя и Димитрова

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили Президенту РФ Владимиру Путину о взятии городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров (Мирноград) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции, посетив один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Среди выступивших с докладами был и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом», – заявил в ходе совещания российский лидер.