СВО 27 декабря 2025 20:29

Путину доложили о взятии Гуляйполя и Димитрова

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили Президенту РФ Владимиру Путину о взятии городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров (Мирноград) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции, посетив один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Среди выступивших с докладами был и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом», – заявил в ходе совещания российский лидер.

#спецоперация #Владимир Путин #валерий герасимов
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
AAOIFI открыла первое представительство в СНГ – центр начал работу в Казани

26 декабря 2025