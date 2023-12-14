Путин: Экспозиции регионов на выставке «Россия» – самые яркие и интересные

Анастасия Видяева

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Экспозиции регионов на выставке-форуме «Россия», которая работает на ВДНХ в Москве, более интересны посетителям. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Что касается регионов и региональной части выставки, то это действительно получилось. Региональные выставки, наверное, одни из самых ярких, интересных для посетителей», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста из Мордовии.

Корреспондент ГТРК «Мордовия» Анастасия Видяева пригласила Путина на стенд республики, открытый на выставке «Россия».

«На днях были подведены итоги, 97% россиян испытывают гордость после посещения этой выставки. Конечно, регионам есть чем гордиться, – отметила она. – Это не только возможность увидеть красоту, но и решить различные вопросы с бизнес-сообществом. И я приглашаю вас».

Президент России поблагодарил за приглашение, заметив, что Мордовия – очень красивая республика. «Мне очень нравится то, как люди там относятся к своим традициям, культуре во всех проявлениях – в одежде и традициях. Постараюсь там побывать», – ответил он.