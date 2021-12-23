Владимир Путин: «Россия оказалась более готова к шокам, чем другие экономики мира»

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию. Как экономика России переживает последствия коронавируса, какие результаты глава государства ожидает в этом году — в первых ответах лидера страны.

Сегодня Президент страны проводит традиционную пресс-конференцию и подводит итоги года Фото: kremlin.ru

Экономика России вырастет на 4,5%

Владимир Путин решил начать пресс-конференцию без «долгих вступительных слов». Он отметил, что это будет полезнее и интереснее для всех.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков предоставил микрофон «абсолютному дуайену» — старейшине президентского пула, одному из руководителей ИА «Интерфакс» 82-летнему Вячеславу Терехову. Он поинтересовался, как Россия прошла всемирную войну с коронавирусом и какое влияние она оказала на экономику России. «Продолжается эта борьба», — заметил Президент.

Он подчеркнул, что экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более готовой и мобилизованной к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира.

«У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. (…) Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% по октябрь включительно», — подчеркнул глава государства.

Урожай зерновых чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий — получено 123 млн тонн Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Промышленное производство растет темпами 5%, обрабатывающие производства — 5,2%. Урожай зерновых чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий — получено 123 млн тонн. «Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенно экспортный потенциал», — заметил Путин.

По его словам, инвестиции в основной капитал показывают рост 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, при том, что в прошлом году был спад на 1,4%.

Он отметил, что Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве. «Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Введено 90 млн квадратных метров. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса. И первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках», — отметил он.

Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве — введено 90 млн квадратных метров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Уровень безработицы ниже допандемийного

Как было отмечено на пресс-конференции, среднемесячная зарплата растет в реальном выражении, изменения есть и в реальных располагаемых доходах населения, если был «минус» 2%, то в этом году ожидается рост.

«Инфляция ожидается 8%, это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальный за вычетом инфляционных расходов. Все-таки 4,1% по году ожидают специалисты, эксперты наши — 3,5% — рост реальных доходов», — сказал Путин.

Допандемийный уровень безработицы был 4,6-4,7%, сейчас 4,3% Фото: © ИА «Татар-информ»

Он отметил, что планировалось вернуться к допандемийному уровню безработицы, но он стал ниже. «Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. До конца года может быть, чуть-чуть подрастет, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом. Хотя здесь возникают определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда, с количеством людей, работающих на той же стройке. Это серьезный вопрос», — подчеркнул Президент России.

Путин назвал драйверы роста экономики

Владимир Путин отметил, что одним из последствий пандемии коронавируса стало снижение продолжительности жизни россиян. Она сократилась: была 71,5 в прошлом году, стала 70,1.

Отсюда вытекает одна из ключевых задач, стоящих перед государством, — повышение демографии.

«Это важно с гуманитарной и с геополитической точки зрения — 146 млн человек для такой огромной территории совершенно недостаточно, и с экономической — у нас рабочих рук не хватает. Сейчас у нас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить этот показатель к 2024 и к 2030 году», — отметил Президент РФ. Он подчеркнул, что это один из факторов экономического роста.

«Рабочих рук не хватает. Сейчас у нас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить этот показатель к 2024 и к 2030 году» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Другим драйвером роста Президент России назвал развитие инфраструктуры. Для этого руководство страны предпринимает серьезные усилия: из федеральной казны на эти цели напрямую ежегодно идут 500 млрд рублей. В ближайшие годы из Фонда национального благосостояния мы планируем направить на эти цели 2,5 трлн рублей в целом.

«И третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь целый набор программ: от образования и цифровизации до здравоохранения. Ресурсы для работы по этому направлению предусмотрены и выделяются ритмично», — подчеркнул Путин.

Уровень коллективного иммунитета в России недостаточный

Путин сообщил, что на сегодня показатель коллективного иммунитета составляет 59,4%, сюда включены и переболевшие, и привившиеся. Он заявил, что этого недостаточно.

«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь в конце первого квартала, во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал глава государства. Он отметил, что власти некоторых стран отмечают, что плановый показатель коллективного иммунитета нужно увеличить до 90-95%.

Путин сообщил, что на сегодня показатель коллективного иммунитета составляет 59,4%, сюда включены и переболевшие, и привившиеся Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам главы государства, новый бюджет страны будет социально ориентированным, то есть будут увеличены расходы на социальные нужды населения.

«Мы ожидаем рост расходов в социальной сфере. Все меры в последние два года были нацелены на то, чтобы поддержать людей либо напрямую, либо через бизнес. Кроме того, мы повысили МРОТ и прожиточный минимум. Повысятся и социальные выплаты, а также это отразится на индексации пенсий. Поэтому новый бюджет можно назвать социально направленным», — отметил Президент.

Он напомнил, что даже во время пандемии был реализован целый ряд мер поддержки населения, среди которых выплаты семьям с детьми, выплаты работодателям при сохранении рабочих мест и многое другое.

По словам главы государства, новый бюджет страны будет социально ориентированным, то есть будут увеличены расходы на социальные нужды населения Фото: kremlin.ru

В пресс-конференции участвуют более 500 журналистов

Президент Владимир Путин проводит сегодня главную пресс-конференцию страны, на которой по традиции подводит итоги года и дает оценку событиям в России и в мире. Мероприятие проходит в Манеже у Московского Кремля и транслируется онлайн.

В этом году пресс-конференция станет 17-й по счету. Для участия в ней аккредитовались более 500 журналистов, в их числе — представители ведущих СМИ Татарстана.

Пресс-конференция проходит в Манеже у Московского Кремля и транслируется онлайн Фото: © Ринат Билалов / ИА «Татар-информ»

Практика проведения ежегодных пресс-конференций главы государства появилась в России в 2001 году по личной инициативе Владимира Путина во время его первого срока на посту Президента России. Перерыв был сделан с мая 2008 по май 2012 года, когда Путин занимал должность Премьер-министра РФ. Большая пресс-конференция в 2001 году длилась 1,5 часа, с тех пор ее продолжительность и насыщенность значительно выросли.

Места проведения пресс-конференции и ее форматы неоднократно менялись, особенно с начала пандемии Covid-19. В этом году она проходит в очном формате. Прямую трансляцию ведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

В этом году пресс-конференция станет 17-й по счету. Для участия в ней аккредитовались более 500 журналистов Фото: kremlin.ru

Сколько продлится пресс-конференция, никогда заранее неизвестно, поскольку это решает глава государства во время общения с представителями СМИ. До настоящего времени самая продолжительная пресс-конференция Владимира Путина была в 2008 году. Тогда Президент РФ общался с журналистами 4 часа 40 минут. Ему задали 106 вопросов, в том числе об уровне инфляции, выборах в Чечне и Ингушетии, миграционной политике в Ставропольском крае и о возможности третьего президентского срока.