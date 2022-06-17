Президент России: «Мы подавили инфляционный всплеск»

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что страна смогла справиться со всплеском инфляции после введенных Западом санкций.

«Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться», – отметил глава государства.

По его словам, экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы.

«Да, нам и это многовато, конечно, 16,7% – большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать, и уверен, добьемся положительного результата», – подчеркнул Президент РФ.