Путин: Эффективность таможенного контроля в России повысилась на 65%

За год эффективность таможенного контроля в России повысилась на 65%. При этом доходы от экспорта и импорта, полученные за этот период, оказались сбалансированными. Об этом на встрече с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным рассказал Президент России Владимир Путин.

«Прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнено за девять месяцев на 105%. Насколько я понимаю, и экспорт, и импорт, доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Также он поздравил собеседника и всех сотрудников ФТС с профессиональным праздником, поблагодарив их за высокие достижения. Ранее он отметил, что в текущих условиях таможенная служба России столкнулась с беспрецедентным внешним давлением.