Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

Сейчас таможенные службы столкнулись с беспрецедентным внешним давлением. В этих условиях от них как никогда требуются компетентность, принципиальность и личная порядочность, отметил в поздравлении к сотрудникам и ветеранам Федеральной таможенной службы Президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством», — подчеркнул он.

Президент выразил уверенность, что российские таможенники и в дальнейшем будут твердо, четко и решительно выполнять поставленные задачи, следуя традициям ветеранов службы.