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Ру Тат
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Официальная хроника
25 октября 2022  09:06

Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

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Сейчас таможенные службы столкнулись с беспрецедентным внешним давлением. В этих условиях от них как никогда требуются компетентность, принципиальность и личная порядочность, отметил в поздравлении к сотрудникам и ветеранам Федеральной таможенной службы Президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством», — подчеркнул он.

Президент выразил уверенность, что российские таможенники и в дальнейшем будут твердо, четко и решительно выполнять поставленные задачи, следуя традициям ветеранов службы.

#Владимир Путин #федеральная таможенная служба
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