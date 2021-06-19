В съезде «Единой России» в Москве принимают участие 26 делегатов от Татарстана

Сегодня в Москве состоится XX съезд всероссийской политической партии «Единая Россия». Татарстан будут представлять 26 делегатов, которые были избраны на региональной конференции.

«На съезде планируется утвердить предвыборную программу, а также список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва, которые представят партию на предстоящих выборах. Ожидается, что в работе съезда „Единой России“ примет участие Президент России Владимир Путин», — передает инфоцентр татарстанского отделения партии.

На мероприятие также приглашены Президент РТ Рустам Минниханов как член бюро Высшего совета партии, секретарь татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин, члены Генсовета партии и депутаты Госдумы.

Из-за неблагоприятной эпидситуации были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности участников. Так, число делегатов и гостей сокращено втрое. Накануне все они должны были пройти ПЦР-тестирование, при регистрации всем участникам нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Онлайн-трансляцию мероприятия организуют на официальном сайте «Единой России» и в соцсетях.